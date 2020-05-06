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Правительство начинает «детские» выплаты ФЛП 1-й и 2-й группы

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Правительство начинает «детские» выплаты ФЛП 1-й и 2-й группы
Фото: Максим Войтенко

Кабинет министров начинает реализацию программы по выплате физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой, второй группы плательщиков единого налога, пособие на детей до 10 лет.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке в условиях карантина семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относящиеся к первой, второй группы плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка до 10 лет », - отметила Лазебная.

Она напомнила, что размер пособия на детей в возрасте до 6 лет составит 1779 гривен, на детей от 6 до 10 лет включительно — 2218 гривен.

«Это размеры прожиточного минимума для таких возрастных групп населения», — подчеркнула министр соцполитики.

По ее словам, физические лица-предприниматели могут оформить пособие на детей онлайн, заполнив электронную форму на официальном веб-сайте Министерства социальной политики, или воспользоваться Единым порталом государственных услуг «Дія», или непосредственно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации/проживания.

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«Хочу сказать, что эта помощь будет назначаться с месяца подачи заявления и необходимых документов и выплачиваться на период карантина и в течение одного месяца после его отмены», — отметила Лазебная.

По предварительным подсчетам правительства, заметила министр, такая инициатива будет касаться 300 тысяч физических лиц предпринимателей, которые воспитывают около 400 тысяч детей.

ФЛП, Марина Лазебная
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