Трамп заявил, что в ближайшее время встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.
«Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — заявил Трамп об украинском президенте, беседуя в пятницу с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, передает ТАСС.
«Он — очень разумный парень... Думаю, он приедет очень скоро», — отметил американский лидер.
При этом президент также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. «Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным», — сказал по этому поводу Трамп.
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ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ ТАК КАК В ТУРЦИИ ТО МОЖНО НИКУДА НЕ ЕХАТЬ ....ПУСТОПОРОЖНИЕ ВИЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА ПУСТЫШКИ....