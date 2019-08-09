Трамп заявил, что в ближайшее время встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинский коллега Владимир Зеленский вскоре будет принят в Белом доме.

«Он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет», — заявил Трамп об украинском президенте, беседуя в пятницу с журналистами в Вашингтоне перед отъездом в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, передает ТАСС.

«Он — очень разумный парень... Думаю, он приедет очень скоро», — отметил американский лидер.

При этом президент также выразил уверенность в том, что Зеленский действительно намерен предпринять действия, направленные на урегулирование конфликта на Донбассе, а также договориться на этот счет с Россией. «Думаю, он заключит сделку с президентом Путиным», — сказал по этому поводу Трамп.