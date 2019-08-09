Тимошенко во второй раз стала бабушкой

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко стала бабушкой во второй раз. Ее дочь Евгения родила сына. Об этом сообщила секретарь фракции «Батькивщины» в Киевсовете Татьяна Мелихова в Facebook.
«Искренне поздравляю с рождением сына Евгению и Артура! А также Юлию Владимировну с мужем, которые во второй раз стали бабушкой и дедушкой», — написала она.
Напомним, 29 июня 2016 года Евгения Тимошенко родила в Киеве своего первого ребенка. Девочку назвали Евой.
Дочь Юлии Тимошенко была в браке с британским рок-музыкантом Шоном Карром, однако у пары не было детей. После развода с британцем Евгения вышла замуж за одесского бизнесмена Артура Чечеткина.
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