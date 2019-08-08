В Бишкеке идет силовой разгон митинга сторонников Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов Киргизстана начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы.

Как сообщают СМИ с места событий, силовики используют для разгона светошумовые гранаты.

В районе площади Ала-Тоо также звучат выстрелы. Сторонников экс-президента оттесняют с площади в южном и восточном направлениях.

Всего сторонников арестованного сегодня экс-президнета, по разным оценкам, на площади было до 1000 человек.