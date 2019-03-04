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На ММК им Ильича запустили МНЛЗ стоимостью 150 млн долл

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На ММК им Ильича запустили МНЛЗ стоимостью 150 млн долл

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММКИ) запустил новый комплекс машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) № 4. Об этом сообщает пресс-служба компании. Группа Метинвест инвестировала в проект, который не имеет аналогов в Украине, 150 млн долл.США.

Присутствовавший на церемонии открытия президент Украины Петр Порошенко отметил, что это будет способствовать развитию украинской экономики в целом. «Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня — не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность — поблагодарить металлургов, мариупольцев за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна», — отметил он.

Комплекс МНЛЗ № 4 позволит увеличить мощности ММК им. Ильича по выплавке стали почти на 40%. Кроме того, современное оборудование МНЛЗ даст возможность ММКИ повысить энергоэффективность, качество продукции и увеличить переработку чугуна в продукцию премиум-сегмента. Строительство комплекса стартовало в сентябре 2016 года. На объекте использовано оборудование компании Primetals Technologies.

При этом газоочистное оборудование комплекса соответствует экологическим требованиям Евросоюза: благодаря высококлассной системе аспирации техногенное влияние на город минимально. Как отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков, «достижение международных экологических стандартов — ключевая задача Группы Метинвест сегодня. Мы инвестируем в экологическую модернизацию наших предприятий. Этот масштабный проект обеспечит чистое производство и новые рабочие места, государству — дополнительную валютную выручку в размере около 1 миллиарда долларов, а отрасли, региону и городу — гарантированные перспективы».

Ввод в эксплуатацию современного австрийского комплекса МНЛЗ № 4 позволит ММКИ производить ежегодно порядка 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250×900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали. Ее экспорт ежегодно будет приносить государству дополнительную валютную выручку в размере около 1 млрд долл. США. Кроме того, новый сталелитейный комплекс для производства слябов позволил создать в Мариуполе дополнительно 347 новых рабочих мест в конвертерном и обслуживающих цехах.

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Для строительства МНЛЗ была привлечена кредитная линия на сумму 43,2 млн евро на семь лет. Покрытие кредитной линии осуществлялось за счет Австрийской экспортной гарантии, выданной экспортным кредитным агентством (ЭКА) Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB). Единым кредитором выступил Raiffeisen Bank International AG. Процентная ставка была установлена на уровне шестимесячной ставки EURIBOR плюс маржа. Финальный срок погашения кредитной линии — сентябрь 2025 года.

металлургия, ММК им. Ильича
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