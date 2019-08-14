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В правительстве отказались согласовывать увольнение Кличко

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В правительстве отказались согласовывать увольнение Кличко

Действующий состав Кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook в среду утром.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице «двоевластия» является антиконституционным.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА.

Читайте также: В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

КГГА, Виталий Кличко, Кабмин
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 минута назад

RU. НИКОГДА НЕ БУДЕТ СКРЫТЫЙ ОККУПАНТ ЕВРЕЙ ЗЕЛЕНСКИЙ СЛУЖИТЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ВСЕГДА БУДУТ ТОЛЬКО МАСКИ ШОУ РАДИ КОРЫТА И ДОГОВОРНЯКА С ПУТИНЫМ ТРАМПОМ КОЛОМОЙСКИМ ГРОЙСМАНОМ ПОКА ПОСЛЕ УБИЙСТВА БЕДНОСТЬЮ ДВАДЦАТИ МИЛЛИОНОВ ЖЕРТВ НЕ ПОДОХНЕТ ПОСЛЕДНИЙ УКРАИНЕЦ ЕСЛИ НЕ ГОНИШЬ УБИЙЦУ С ВЛАСТИ УКРАИНЫ ТО НЕВЗИРАЯ НАТО ВЕРИШЬ ТЫ ИЛИ НЕ ВЕРИШЬ ПРИГОТОВЬСЯ ПОДЫХАТЬ.........БОГ ВСЕ ДЕТИ ВНУКИ ЧЕЛОЧЕСТВО.........

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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalkoтолько чтоответить
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Vladimir Bezpalko 1 минута назад

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Vladimir Bezpalko 6 минут назад

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Vladimir Bezpalko 9 минут назад

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