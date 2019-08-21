Трамп отменил визит в Данию из-за отказа последней продавать Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.
«Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз», — написал президент США в Twitter
Трамп добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила «много затрат и усилий» как для Соединенных Штатов, так и для Дании. «Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки (встречи — ред.) где-то в будущем».
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что идея продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдна, поскольку «Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии».
Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, также заявило, что остров не продается.
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