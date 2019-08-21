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Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

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Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в среду пишет издание The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомые с делом.

Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению. Сумму этой части запланированного предложения не называют.

Источники утверждают, что Трамп несколько недель говорил о потенциальной покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике в связи с китайской и российской экспансией. Изменения климата и таяние ледников делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов.

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Издание отдельно отмечает, что эпизод с покупкой Гренландии «стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским даром дельца и элементом сюрреализма».

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отменить визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

Дональд Трамп, политика Трампа, Гренландия
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