Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Высокопоставленные чиновники в администрации американского президента сообщили, что Дональд Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в среду пишет издание The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомые с делом.

Источники не уточняют, сколько времени США планировали осуществлять эти ежегодные выплаты скандинавской стране.

В администрации американского президента также обсуждали одноразовую крупную выплату Дании, чтобы подтолкнуть ее к соглашению. Сумму этой части запланированного предложения не называют.

Источники утверждают, что Трамп несколько недель говорил о потенциальной покупке Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании.

Соединенные Штаты проявляют все больший интерес к Арктике в связи с китайской и российской экспансией. Изменения климата и таяние ледников делают ее более доступной, открывая новые районы Арктики для судоходства и добычи ресурсов.

Издание отдельно отмечает, что эпизод с покупкой Гренландии «стал редким окном в тайное планирование Белого дома в сфере национальной безопасности с трамповским даром дельца и элементом сюрреализма».

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил отменить визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.