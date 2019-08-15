Миротворец внес экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета в свой черный список

Скандальный сайт «Миротворец» внес в свой черный список экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 за «неоднократное нарушение государственной границы Украины».
Согласно базе данных «Миротоворца», летчики Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников были внесены в этот список в четверг после того, как стало известно об аварийной посадке самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Поводом, очевидно, стал тот факт, что самолет осуществлял рейс Москва — Симферополь.
В четверг самолет Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье.
По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. По последним данным Главного управления МЧС РФ по Московской области, в результате происшествия пострадали 74 человека, в том числе 19 детей, один пострадавший госпитализирован.
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