В Дании прокомментировали идею Трампа купить принадлежащую стране Гренландию

Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании.

Реакции политиков собрала датская газета Ekstra Bladet, сообщает «Европейская правда».

Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

«Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!» — заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: «Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли».

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.

«Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам — это абсолютное безумие», — сказал он.

«Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия — это гренландцы, и это не XIX век. Не продается», — заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.