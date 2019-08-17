СМИ обнародовал расшифровку переговоров пилотов севшего в поле самолета

Интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов Аirbus 321 «Уральских авиалиний» с авиадиспетчерами во время вылета из Москвы и запроса на аварийную посадку после отказа одного из двигателей.
Из расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский пилоты подали сигнал аварийной ситуации, а также доложили об отказе двигателя. Диспетчеры перед вылетом предупредили экипаж воздушного судна об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету.
В 06:12 самолет взлетел, спустя две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер дал разрешение на обратный заход в аэропорт, однако пилоты не стали разворачивать лайнер. Они поняли, что второй двигатель, который еще работал, начал терять мощность, из-за чего стала падать скорость. Им пришлось сажать самолет в ближайшем месте, на кукурузном поле.
В 06:15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили: «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа». Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил: «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров».
Напомним, что утром 15 августа следовавший в Симферополь самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321 совершил вынужденную посадку после взлета из подмосковного аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя пассажирского лайнера, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение садиться на кукурузное поле. Лайнер сел на брюхо. Все находившиеся на борту живы, некоторые получили травмы. В частности, в результате жесткой посадки пострадал 23-летний второй пилот Георгий Мурзин. Его госпитализировали с ушибами груди.
Президент РФ Владимир Путин принял решение присвоить командиру воздушного судна и второму пилоту звание Героя России, а остальных членов экипажа, которые руководили эвакуацией пассажиров, наградить орденами Мужества.
В 2 км от аэропорта находится несанкционированная свалка, которая и могла привлекать птиц.
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