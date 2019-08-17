Суд вынес новое решение по делу Грымчака, исправив ошибку

Деснянский суд Чернигова 17 августа вынес новое решение о мере пресечения для подозреваемого в мошенничестве заместителя главы МинТОТ Юрия Грымчака, однако оно пока еще не вступило в силу, и Грымчака должны отпустить.
«УПК предусматривает определенный порядок вступления в силу решения суда. Любое решение суда — приговор, или постановление не набирают законной силы с момента их провозглашения. Есть время, чтобы реализовать право человека на апелляционное обжалование», — написала в Фейсбук адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
Матяш объяснила, что таким образом сейчас действует постановление от 16 августа. Но оно по сути касается другого человека, поскольку в нем ошибочно указано отчество Грымчака.
Матяш также опубликовала в Facebook постановление от 17 августа, на котором есть приписка, что по состоянию на 17 августа этот документ не вступил в законную силу.
Это постановление вступит в силу через пять дней, если не будет подана апелляция, или после рассмотрения апелляции, если адвокат все же решит обжаловать это решение.
В то же время Матяш добавила, что прокуроры настаивают на том, что решение действующее, и у них есть основания отправить Грымчака в СИЗО.
Как сообщалось, вечером 16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн.
При этом следственный судья Лямзина во время оглашения ему меры пресечения называла его Юрием Михайловичем, хотя отчество Грфмчака — Николаевич. Для исправления технических ошибок в решении суда пришлось проводить новое судебное заседание.
Грымчак и его помощник Овдиенко задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).
По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами — в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.
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