Войти
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
дружба народов
Зеленский договоривается со Словакией о работе аэропорта в Ужгороде
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин
столица
В Киево-Печерской лавре и еще двух монастырях Киева сняли карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Грымчака оставили под домашним арестом

305
Грымчака оставили под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по обвинению экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий в вымогательстве взятки.

«26 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда провела подготовительное заседание в деле по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и его предполагаемого сообщника», — говорится в сообщении ВАКС на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому экс-замминистра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время до 25 июля включительно.

Также, по информации ВАКС, продлен срок обязательств, возложенных на подозреваемого: прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.

ВАКС информирует, что предполагаемому сообщнику экс-замминистра суд также продлил срок содержания под домашним арестом и возложенные обязательства.

«Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00», — говорится в сообщении.

В сообщении ВАКС не указывается фамилия подозреваемого, речь идет о Юрие Грымчаке.

Как сообщалось, 22 мая аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.

«Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его „помощником“ закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу», — сообщало Национальное антикоррупционное бюро.

Читайте также: Джоан Роулинг бесплатно опубликует в интернете повесть

По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

Юрий Грымчак, ВАКС
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 26 мая 2020
Понедельник, 25 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Насколько адекватны действия НБУ во время кризиса

Политика НБУ в течение последних пяти лет была направлена исключительно на достижение инфляционной цели. Этот приоритет операционной деятельности НБУ приобрел настолько экзальтированный характер, что задача обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности, расширения кредитования, монетизации экономики и экономического роста была просто принесена в жертву. Очевидно, что слово «приоритетность» не означает «однозначность». Ведь Законом «О Национальном банке» обозначены две другие цели политики центрального банка - финансовая стабильность и устойчивые темпы экономического роста. Но создается впечатление, что Правление НБУ считает, что этих положений закона просто не существует.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016