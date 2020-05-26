Грымчака оставили под домашним арестом

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по обвинению экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий в вымогательстве взятки.
«26 мая коллегия судей Высшего антикоррупционного суда провела подготовительное заседание в деле по обвинению бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий и его предполагаемого сообщника», — говорится в сообщении ВАКС на странице в Facebook.
В сообщении отмечается, что во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продолжила подозреваемому экс-замминистра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время до 25 июля включительно.
Также, по информации ВАКС, продлен срок обязательств, возложенных на подозреваемого: прибывать в суд по каждому вызову, воздерживаться от общения с обвиняемым и свидетелями, сдать на хранение документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля.
ВАКС информирует, что предполагаемому сообщнику экс-замминистра суд также продлил срок содержания под домашним арестом и возложенные обязательства.
«Рассмотрение данного уголовного производства по существу запланировано на 1 июня 2020 на 09:00», — говорится в сообщении.
В сообщении ВАКС не указывается фамилия подозреваемого, речь идет о Юрие Грымчаке.
Как сообщалось, 22 мая аникоррупционные органы завершили расследование уголовного производства по обвинению бывшего замминистра оккупированных территорий Юрия Грымчака в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды.
«Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к даче неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его „помощником“ закончено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу», — сообщало Национальное антикоррупционное бюро.
По информации НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.
НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.
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