Во время пожара в Одессе пострадали два иностранца и ребенок

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» — двое иностранных граждан и ребенок, сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

На брифинге в Одессе в субботу он рассказал, что 10 пострадавших госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, передает Интерфакс-Украина.

Среди госпитализированных есть иностранец — гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, он получил амбулаторную помощь в больнице, от госпитализации отказался.

Кроме того, пострадал ребенок.

По словам представителя ОГА, все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

Он также уточнил, что семь человек погибли на месте пожара, еще один — в машине «скорой помощи».

«Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь: двое жителей Одессы; трое жителей Одесской области; один житель Херсонской области; один житель Сум; один житель Мариуполя; один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне», — сообщил представитель ОГА.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших — в критическом состоянии.

Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.