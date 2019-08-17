Во время пожара в Одессе пострадали два иностранца и ребенок

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице «Токио Стар» — двое иностранных граждан и ребенок, сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.
На брифинге в Одессе в субботу он рассказал, что 10 пострадавших госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, передает Интерфакс-Украина.
Среди госпитализированных есть иностранец — гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, он получил амбулаторную помощь в больнице, от госпитализации отказался.
Кроме того, пострадал ребенок.
По словам представителя ОГА, все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.
Он также уточнил, что семь человек погибли на месте пожара, еще один — в машине «скорой помощи».
«Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь: двое жителей Одессы; трое жителей Одесской области; один житель Херсонской области; один житель Сум; один житель Мариуполя; один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне», — сообщил представитель ОГА.
Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице «Токио Стар» по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек, еще 10 человек пострадали. По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших — в критическом состоянии.
Информации о том, есть ли дети среди погибших или пострадавших во время пожара, на данный момент нет.
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