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Британии грозит продовольственный кризис в случае «жесткого» Brexit

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Британии грозит продовольственный кризис в случае «жесткого» Brexit

Британия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского союза без соглашения. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на правительственные документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

В них также говорится, что при сценарии «жесткого» Brexit существует риск возникновения критической ситуации в портах и строгой границы с Ирландией, а также роста расходов на социальное обеспечение.

В составленных кабинетом министров документах отмечается, что накаливание ситуации на границе с Ирландией может довести до массовых протестов, которые способны привести к блокированию дорог. В свою очередь, задержки на границе могут коснуться вопроса сроков поставок топлива, что потенциально приведет к сбоям в обеспечении Лондона и юго-востока Британии.

Также в документах указывается, что до 85% грузовых транспортных средств могут столкнуться с задержками в несколько дней при проходе через французскую таможню. По предварительным подсчетам, существенные перебои работы в портах могут продлиться до трех месяцев, прежде чем поток трафика улучшится.

Помимо этого правительство считает, что пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, лишению 2 тыс. человек рабочих мест и забастовкам. Из-за задержек на пропускных пунктах, как говорится в документах, могут возникнуть проблемы с появлением на прилавках свежих продуктов, вследствие чего на них вырастут цены. В свою очередь, повышение цен коснется сферы соцобеспечения, мелких и крупных поставщиков. Первые будут ощущать последствия Brexit около двух-трех месяцев, вторые — до полугода.

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Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который является сторонником «жесткого» Brexit, после вступления в должность неоднократно заявлял, что Британия выйдет из Евросоюза до 31 октября текущего года вне зависимости от обстоятельств. Решение покинуть ЕС Джонсон называл фундаментальным.

Brexit
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