Владелец отеля «Токио Стар» Вадим Черный задержан, ему готовят подозрение

В Одессе правоохранители задержали владельца гостиницы «Токио Стар» Вадима Черного, где накануне произошел пожар, в результате которого погибло 9 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.
«Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУ НП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы „Токио Стар“ В. Черного», — говорится в сообщении.
В настоящее время прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.
Позднее в ГСЧС сообщили о девятой жертве, погибшей на пожаре.
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