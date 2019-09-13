Суд арестовал администратора отеля в Одессе, в котором произошел пожар

Суд арестовал старшего администратора отеля «Токио стар» в Одессе, где во время пожара погибли девять человек, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Одесской области.
«По ходатайству прокуратуры области суд взял под стражу без права на залог старшего администратора гостиницы „Токио-Стар“, которую подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook.
Пожар в отеле «Токио стар» произошел 17 августа. Пламя охватило около 1 тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще десять пострадали. В областном управлении госслужбы по ЧС сообщили, что в июле в отеле планировалась проверка пожарной безопасности, но из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект.
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