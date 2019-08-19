Работать до ста лет: Как в Европе повышают пенсионный возраст

В Германии в последнее десятилетие поэтапно повышается возраст выхода на пенсию. К 2030 году он составит 67 лет — и для мужчин, и для женщин. Планка еще не достигнута — в Европе процесс внедрения таких реформ традиционно долгий — а Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW) уже активно ратует за начало широкой дискуссии о повышении пенсионного возраста в стране до 70 лет. Причина — повышение продолжительности жизни и стремительное старение населения.

Еще в 2016 году блок ХДС/ХСС выступал с предложениями привести пенсионный возраст в зависимость от предполагаемой продолжительности жизни. Согласно этой идее, возраст выхода на пенсию по старости должен автоматически повышаться на полгода с каждым добавленным годом предполагаемой средней продолжительности жизни.

Повышение пенсионного возраста ранее анонсировали и власти Дании: в следующем десятилетии подданные королевства будут выходить на пенсию не в 65, а в 67 лет. К 2035 году пенсионный возраст в Дании может достичь 72 лет. Ранее решено было увеличить и возраст для выхода датчан на досрочную пенсию — с 60 до 66 лет.

В Норвегии, где мужчины выходят на пенсию в 67 лет, а женщины — в 64 года, предполагается к 2030 году уравнять всех в правах и сделать единый пенсионный возраст — 67 лет.

Решение о повышении пенсионного возраста в Европе связано с двумя причинами: во-первых, с ростом продолжительности жизни и демографической тенденцией старения населения; во-вторых, со стремлением сэкономить средства пенсионной системы и тем самым оздоровить государственные финансы на фоне проблем с ростом экономики.

Текущими темпами старения населения вполне может получиться так, что лет через 30 в Европе некому будет создавать ту добавленную стоимость, на которую страны сейчас содержат своих пенсионеров.

Та же Дании по рождаемости сейчас занимает 190 место в мире, а по смертности — 46-е. Дефицит рождаемости в Германии увеличился со 147 тысяч в 2017 году до 150-180 тысяч в 2018.

Жить до ста лет

Еще в 2010 году, принимая решение о повышении пенсионной планки, политики в Европе ссылались на весьма статусный доклад Всемирного экономического форума (ВЭФ). В нем, в частности, отмечалось, что средняя продолжительность жизни в мире в 21 веке будет расти в ускоренном темпе: на год каждые пять лет. По мнению авторов доклада, дети, рожденные в 2017 году, проживут до 2117 года, то есть ровно сто лет.

«Вы просто не можете создать за время работы столько добавленной стоимости, чтобы обеспечивать себя 40 лет на пенсии», – считает Алан Пикеринг, бывший председатель Национальной ассоциации пенсионных фондов Великобритании, обосновывая необходимость проведения пенсионной реформы.

То есть, если продолжительность жизни будет неуклонно расти, то население будет тратить на 20%-25% времени больше на пенсии, в то время как могло бы еще поработать.

Еще в 2010 году Еврокомиссия выступила с рекомендацией странам ЕС рассмотреть возможности повышения пенсионного возраста до 65 лет. Цель, которая называлась в этой рекомендации — достичь такого соотношения работающего населения и пенсионеров, при котором на две трети трудящегося населения приходилась бы всего одна треть пенсионеров. Еврокомиссия тогда даже рекомендовала странам Евросоюза увеличивать пенсионный возраст к 2060 году до 70 лет.

Тем не менее, это были лишь рекомендации, так как у ЕС нет единой пенсионной системы, и в каждой стране структура отчислений на пенсию каждого работающего человека, да и система распределения средств из пенсионного бюджета построена по-разному. Поэтому-то и процесс планомерного повышения пенсионного возраста отдан на усмотрение руководства каждого государства.

Большинство стран последовали совету Еврокомиссии. Однако не везде тема проходила просто. Ярким примером противоречивой пенсионной политики стала Франция. В 2010 году парламент страны одобрил законопроект о пенсионной реформе. Его адептом был тогдашний президент страны Николя Саркози. Обсуждение идеи шло тяжело, по стране прокатилась целая волна массовых протестов. Однако это не остановило процесс. Осенью 2010 года Саркози подписал документ. Возраст возможного выхода на пенсию в стране был повышен с 60 до 62 лет, и при этом трудовой стаж установлен на уровне не менее 42 лет.

При этом возраст, с которого французы могут получать полную государственную пенсию, вырос с 65 до 67 лет. Эта та планка, с которой трудовой стаж не влияет на размер пенсии.

На волне ненависти к Саркози и его сторонникам — в том числе из-за непопулярных социальных решений — к власти пришел Франсуа Олланд, который обещал сократить пенсионный возраст. Он свое обещание выполнил лишь частично: возможность выхода на пенсию в 60 лет появилась у тех, кто вносил отчисления в пенсионный фонд на протяжении 41 года, начав работу в 19 лет и ранее.

Однако текущая ситуация в экономике страны и демографические тенденции диктуют свои условия. По данным ежегодного отчета Национального института статистики Франции INSEE, в 2018 году во Франции родилось на 12 тысяч детей меньше, чем в 2017. Сейчас на одну женщину в среднем приходится 1,87 ребенка, а в 2016 году — 1,92 ребенка.

21 марта сенатор Джеральдин Савари выступил перед парламентом с докладом «15 месяцев работы Сената по пенсионной реформе», в котором заявил, что стабилизация пенсионного возраста на 62 годах противоречит природе пенсионной системы. Он предложил выбрать: либо текущий уровень жизни пенсионеров, либо повышение пенсионного возраста.

У президента Эмманюэля Макрона свое видение: 25 апреля в ходе пресс-конференции он заявил, что пока в стране не решен вопрос безработицы, повышение пенсионного возраста было бы лицемерием. И посоветовал просто больше работать.

Передай кружку соседу

Пока некоторые европейцы ищут компромиссный выход из трудной ситуации, рабочие места в их странах занимают мигранты.

По итогам 2018 года численность населения в Германии выросла на 200 тыс. человек и достигла рекордного уровня за все время после воссоединения ГДР и ФРГ — почти 83 млн человек, отмечает Deutsche Welle.

Согласно данным Федерального статистического ведомства страны, прирост населения Германии обеспечили мигранты, так как уровень смертности в стране по-прежнему превышает уровень рождаемости.

Именно поэтому мигранты стремятся попасть в северную Европу, не желая оседать в южных странах союза. В Испании, Италии, Греции и Португалии – странах, из-за долгов которых сейчас еврозона и испытывает финансовые трудности, очень велика конкуренция на рынке труда среди молодежи.

Например, в Италии при выходе на пенсию работает условный принцип «выпил сам – передай кружку тому, кто стоит за тобой в очереди», то есть условно рабочие места переходят сыну или племяннику, а то и внуку. А вот в Германии и странах, располагающихся на географической карте выше ФРГ, получается так, что передавать эту кружку некому – в очередь за твоей работой никто не стоит.

Поэтому эти страны принимают мигрантов, так как «надо же, чтобы кто-то работал». А для того, чтобы эти мигранты получили в свое время приличную пенсию, им придется отработать время до получения гражданства, и потом работать зачастую не менее 40 лет. То есть для них пенсионный возраст повышается автоматически. Что тем не менее не останавливает приток в Евросоюз рабочей силы из-за рубежа: в мире немало людей, готовых работать ради выживания, в то время как европейцы ведут дискуссию о своих правах и уровне жизни.

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