В ЕС ограничат использование технологии распознавания лиц

Еврокомиссия (ЕК) планирует ввести строгие ограничения на использование технологии распознавания лиц с целью защиты прав граждан. Об этом сообщает в четверг британская газета The Financial Times со ссылкой на чиновников ЕК высокого уровня.
Цель этого регулирования — ограничить «неизбирательное использование технологии распознавания лиц» компаниями и государственными органами, сказал один из представителей Еврокомиссии. Европейским гражданам будет предоставлена возможность «знать, когда используются их данные» в связи с решительным пересмотром ЕС правил регулирования искусственного интеллекта (ИИ).
Планы Брюсселя узаконить технологию распознавания лиц являются частью программы сообщества по принятию этических законов, которые регулировали бы ИИ. Авторы проекта, который находится на ранней стадии разработки, стремятся «укрепить доверие общественности» к системам распознавания лиц, добавил один из чиновников.
Урсула фон дер Ляйен, избранная главой ЕК, заявила, что в первые 100 дней пребывания на этом посту она представит закон, который обеспечит «согласованный европейский подход к человеческому и этическому аспектам использования искусственного интеллекта».
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