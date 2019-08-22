Samsung начинает продажу Galaxy Note 10

Компания Samsung Electronics 23 августа начинает продажи своего нового флагманского смартфона Galaxy Note 10 в 70 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

«С 23 августа фаблет будет доступен в Южной Корее, США, странах Европы, а также в Юго-Восточной Азии. В сентябре этот список будет расширен до 130 стран», — говорится в заявлении.

20 августа компания сообщила, что более 1 миллиона южнокорейцев оформили предварительные заказы на Galaxy Note 10. По данным Samsung Electronics, с 9 августа три ведущих сотовых оператора в стране начали принимать предварительные заказы на новый флагманский смартфон.