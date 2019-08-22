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Неравенство в доходах в ведущих странах продолжает усиливаться

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Неравенство в доходах в ведущих странах продолжает усиливаться

Различие в доходах разных групп населения стран Группы семи продолжает возрастать. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе международной неправительственной организации Oxfam, ведущей борьбу против бедности и социальной несправедливости в мире. Доклад опубликован за два дня до начала в Биаррице саммита лидеров стран «семерки», посвященного темам неравенства в различных сферах.

«Неравенство в доходах лишь усиливается в странах „семерки“ с 80-х годов прошлого века. На самую бедную часть населения, составляющую 20% от общей численности, приходится в среднем лишь 5% выплачиваемого денежного вознаграждения. И в то же время на те 20% населения, которые относятся к самым богатым, приходится примерно 45% этого финансового потока», — говорится в докладе.

В нем особо подчеркивается, что, несмотря на все делающиеся на саммитах Группы семи заявления, этому объединению наиболее экономически развитых стран мира «не удается принять действенных мер, которые позволили бы ликвидировать ту пропасть, которая существует в сфере доходов между самыми богатыми и самыми бедными». «В результате застоя в экономике и снижения уровней зарплат та часть работников стран „семерки“, которые рискуют оказаться в западне бедности, за последние 10 лет лишь увеличилась. В настоящее время она составляет 9% в Германии, более 7% во Франции, 12% в Италии и около 9% в Великобритании», — говорится в докладе.

В НПО считают, что социально-экономическая политика в странах «семерки» «находится в сильнейшей зависимости» от власти корпораций и владельцев крупнейших состояний, а также от того приоритета, который отдается при разделе прибыли акционерам в рамках неолиберального капитализма, «который страны „семерки“ экспортируют по всему миру». «Это приводит к пренебрежению необходимостью осуществлять вклад в социальные сферы, сокращению бюджетного финансирования социальных служб. Кроме того, под предлогом необходимости мер жесткой экономии и консолидации государственной и бюджетной задолженности проводятся многочисленные негативного характера реформы и приватизации», — отмечают эксперты организации.

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Oxfam в связи с этим требует от лидеров стран «семерки» «принятия конкретных планов улучшения ситуации с установленными четкими сроками», а также введения минимального фиксированного уровня налогообложения во всех этих странах для малоимущих групп населения. Кроме того, странам Группы семи надлежит осуществлять финансирование деятельности масштабных социальных бесплатных для населения служб. По мнению НПО, «борьба против неравенства должна стать частью осуществляемых стратегий по помощи развитию».

G7, неравенство
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