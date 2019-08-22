Войти
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
дружба народов
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию
резонанс
Стало известно, сколько Трамп хотел заплатить за Гренландию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox populi
RSS

89% украинцев и сегодня проголосовали бы за независимость

308
89% украинцев и сегодня проголосовали бы за независимость

Если бы референдум о провозглашении независимости состоялся в августе 2019 года, то 89% его участников поддержали бы независимость. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, проведенного с 8 по 20 августа.

При этом социологи отмечают, что такой высокий показатель наблюдался только в опросе 1991 года, проведенном накануне референдума.

Кроме того, абсолютное большинство граждан (68%) считает День Независимости Украины — государственным праздником. Для 23% — это просто выходной день, и только для 4% украинцев этот день — историческая ошибка.

День Независимости как государственный праздник больше всего воспринимают в Центральном (77%) и Западном (75%) регионах, несколько меньше — на Юге (58%) и Востоке (60%).

Для 53% опрошенных празднование Дня Независимости 24 августа связано с принятием Верховной Радой Акта провозглашения независимости Украины. Остальные связывает эту дату либо с референдумом о независимости (22%), либо с принятием Верховной Радой Декларации о государственном суверенитете Украины (11%). 14,5% не смогли дать определенного ответа.

26% украинцев считают, что за все годы независимости больше было положительного, 23% — негативного, а большинство — 46% — склоняется к мнению, что было поровну и положительного, и отрицательного.

В то же время, социологи отмечают, что по сравнению с 2011 годом эти оценки существенно более позитивные: тогда 31% опрошенных ответили, что больше было негативного, и только 13,5% ответили, что больше было положительного.

Читайте также: Украинцы уже меньше хотят в НАТО

Опрос проходил с 8 по 20 августа в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донбасса.

Всего было опрошено 2040 респондентов от 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

День независимости, опрос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 августа 2019
Среда, 21 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016