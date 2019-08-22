Украинцы уже меньше хотят в НАТО

В Украине 40,9% граждан считают, что вступление в НАТО будет наилучшим вариантом гарантирования безопасности страны, а 35,9% видят безопасность во внеблоковом статусе, свидетельствует опрос, проведенный фондом «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Согласно данным исследования, еще 7,4% опрошенных видят наилучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ, а 15,6% затруднились ответить.
При этом в декабре 2018 года за вступление в НАТО выступали 46,1% украинцев, за внеблоковый статус — 24,1%, за военный союз с РФ и странами СНГ — 7,2%.
Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опрос финансово поддержан Международным фондом «Видродження». Некоторые вопросы были включены по заказу проекта Центра политико-правовых реформ.
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