В Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами

На грузовом причале филиала «Переяславская» ООО СП «Нибулон» разгрузили баржу с херсонскими арбузами. Об этом в Facebook сообщает компания «Нибулон».
«Сегодня, 22 августа, на грузовом причале филиала „Переяславская“ ООО СП „Нибулон“ состоялась разгрузка несамоходного судна с вкусным грузом из Херсона», — сообщают в компании.
Отмечается, что за четверо суток несамоходное судно NBL-90 в сопровождении буксира модернизированного проекта 121м «Нодари Чантурия» с 400 тоннами херсонских арбузов прибыло в перегрузочный терминал компании в Переяславе-Хмельницком. Отсюда арбузы будут доставлять в столичные супермаркеты торговой сети «Сельпо» предприятия Fozzy Group.
Напомним, что на Херсонщине баржу грузили 16 августа, киевлянам отправили арбузы и дыни. Цену на арбузы со всеми накладными расходами — логистикой, налогами, предлагают в пределах до 4 гривен за кг.
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