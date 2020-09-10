В Херсоне Шмыгалю подарили гигантский арбуз

На Херсонщине премьер-министру Денису Шмыгалю подарили самый большой арбуз сезона, который весит 27,7 кг.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я хотел бы вручить пемьер-министру признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины — самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом», — отметил во время совместной пресс конференции председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Как отметил председатель ОГА, по QR-коду можно перейти на информационный портал и ознакомиться с туристическими локациями региона.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осуществляет рабочий визит в Херсонскую область.