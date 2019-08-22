В Кремле подтвердили, что ведут переговоры по обмену пленными

В Кремле подтвердили проведение контактов об обмене удерживаемых лиц с Украиной.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подвижках в этом процессе и комментируя информацию о подготовке обмена.

«Определенные контакты на этот счет осуществляются», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее в СМИ сообщали, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на встрече Владимира Путина и Эмманюэля Макрона во Франции.

Также уже появилась информация о подготовке обмена конкретных лиц.