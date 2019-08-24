Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.
«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам. Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо. И я буду делать все для того, чтобы парад выполнял функцию, в том числе по объединению страны и поддержке патриотизма», — цитирует Порошенко издание «Левый берег».
Напомним, что Порошенко не присутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, состоявшихся на Майдане Независимости.
Участие в мероприятиях на Майдане приняли три предшественника Зеленского — Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
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