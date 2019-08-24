Боксер Александр Усик отказался от поединков против россиян

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик отказался проводить поединок против россиянина Андрея Федосова, чтобы противостояние не переходило в политическую плоскость. Об этом он сообщил во время трансляции в Instagram.
Ранее сообщалось, что поединок может пройти 12 октября в Чикаго.
«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин, я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами, это меня не устраивает, это мне не нужно», — сказал 32-летний Усик.
Украинец отметил, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям, поэтому не хочет «этой грязи, которая будет литься с обеих сторон».
Усик в марте объявил о переходе в супертяжелый вес. Дебютный поединок украинца в этом весе должен был состояться 25 мая против камерунца Карлоса Такама, однако бой был отменен из-за травмы Усика.
Украинский боксер провел последний поединок в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Беллью в поединке в первом тяжелом весе. В послужном списке спортсмена 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.
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