У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.
«Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, — ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали — и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности», — заявил Стефанчук.
Напомним, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.
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