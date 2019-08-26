У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук подтвердил намерения о сокращении количества депутатов парламента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук рассказал о работе над законопроектом о сокращении количества депутатов.

«Мы в течение выходных занимались законопроектами... По поводу этого законопроекта (Об уменьшении количества депутатов, — ред.). Я вам анонсировал, что мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут отвечать программе нашей партии. Мы это обещали — и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности», — заявил Стефанчук.

Напомним, во время общего подготовительного заседания новоизбранных народных депутатов одобрен план-сценарий первого торжественного заседания Верховной рады, которое состоится 29 августа. Согласно сценарию, подписание присяги будет проходить на 2 этаже ВРУ за столами регистрации при участии представителей Центральной избирательной комиссии.