Войти
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
позиция
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
официально
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Трамп призвал американские компании уходить из Китая
позиция
Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки

1264
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады и продолжили их во вторник, 27 августа.

Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада».

«За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований», — рассказал Парубий.

Читайте также: В Раде снова не смогли распределить председателей комитетов

Следователи зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.

В Государственном бюро расследовании сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

«То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудника аппарата Верховной Рады Украины», — заявил Парубий.

Читайте также: У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов

Напомним, 23 августа один из лидеров партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, который будет претендовать на пост первого вице-спикера, анонсировал переход на новую систему голосования «Рада-4».

Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это «такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека».

СБУ, Верховная Рада, ГБР
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 27 августа 2019
Понедельник, 26 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016