СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады и продолжили их во вторник, 27 августа.
Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер парламента Андрей Парубий.
По его словам, 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы «Рада».
«За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований», — рассказал Парубий.
Следователи зашли в серверную Верховной Рады и заблокировали ее работу.
В Государственном бюро расследовании сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.
«То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудника аппарата Верховной Рады Украины», — заявил Парубий.
Напомним, 23 августа один из лидеров партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук, который будет претендовать на пост первого вице-спикера, анонсировал переход на новую систему голосования «Рада-4».
Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это «такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016