Встреча Трампа и Зеленского должна состояться в Варшаве, - Болтон

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину, сообщает Украинская правда.
«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», — заявил он.
Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.
«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, насколько долгой будет встреча, учитывая занятость в церемониях», — добавил он.
Как известно сейчас США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода «Мотор-Сич» и передачу технологий этой компании.
Отвечая на вопрос Европейской правды по этому поводу, советник президента США уточнил, что консультации Украина и США по «китайского вопрос» не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского.
«Это не тот способ, как мы работаем», — заверил он.
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