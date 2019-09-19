Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского

Вице-президент США Майк Пенс 18 сентября провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил предстоящую встречу президента Трампа с Зеленским на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Белого дома.
В заявлении сказано, что разговор состоялся в продолжение «продуктивной встречи» Пенса и Зеленского 1 сентября в Варшаве.
«Вице-президент подтвердил непоколебимую преданность США суверенитету и территориальной целостности. Вице-президент положительно оценил администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ и предложил полную поддержку США этим усилиям», — говорится в сообщении.
Как отметила пресс-служба президента Украины, Зеленский обсудил продолжение программы помощи в области безопасности Украине.
«Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.
Со своей стороны Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мер и выразил поддержку этим усилиям новой украинской власти».
Зеленский поблагодарил Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи по безопасности со стороны США только возрастут.
Он подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.
Сообщается также, что стороны «констатировали плодотворное развитие украинского-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за ее дальнейшее активное расширение».
Было также подчеркнуто «обоюдное удовлетворение высоким уровнем политического диалога между Украиной и США на высшем уровне».
Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября на полях Генеральной ассамблее ООН.
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