В результате взрыва газа в четырехэтажке в Дрогобыче погиб человек

В Дрогобыче Львовской области в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. На месте взрыва спасатели обнаружили тело одного погибшего человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Предварительно установлено, что произошел взрыв бытового газа.

По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший.

«Всего 1 человек погиб, 7 человек госпитализированы, из них 4 ребенка. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.