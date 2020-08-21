В российском Ярославле в жилом доме обрушились перекрытия трех этажей

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Ярославле. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.
В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.
Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, один человек погиб, трое получили травмы.
Всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.
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