В российском Ярославле в жилом доме обрушились перекрытия трех этажей

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в российском Ярославле. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экстренные службы, газ взорвался в квартире на четвертом этаже десятиэтажного дома.

В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах.

Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, один человек погиб, трое получили травмы.

Всего в доме расположено 199 квартир. На месте происшествия работают представители оперативных службы.