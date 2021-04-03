Взрыв газа в Одессе: один человек погиб, 34 пришлось отселить

После взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе пришлось отселить 34 человека. Все они жили в квартирах подъезда, в котором произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Взрыв произошел днем 2 апреля в Суворовском районе города. Взорвался газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. После этого возник пожар.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и была повреждена внешняя стена дома.

Один человек погиб, двое пострадали.

По факту взрыва полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности.