Взрыв газа в Одессе: один человек погиб, 34 пришлось отселить

После взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе пришлось отселить 34 человека. Все они жили в квартирах подъезда, в котором произошел взрыв.
Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Взрыв произошел днем 2 апреля в Суворовском районе города. Взорвался газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. После этого возник пожар.
В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и была повреждена внешняя стена дома.
Один человек погиб, двое пострадали.
По факту взрыва полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности.
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