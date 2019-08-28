Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ

Элладская православная церковь (Греция) признала каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины от Вселенского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Элладской церкви.
Сообщается, что по результатам заседания Синода Элладской православной церкви, который проходил 26-28 августа этого года, его участники признали каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии ПЦУ. Кроме того, предстоятелю Элладской церкви предоставили преимущество в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.
Напомним, в июле Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что первой Православную церковь Украины признает Элладская православная церковь.
«Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную церковь Украины будет братская сестра-церковь — Элладская православная церковь», — подчеркнул он.
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