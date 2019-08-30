Офис Президента назвал дезинформацией сообщения о завершении обмена пленными

В то время, как уже СМИ сообщили, что освобожденные украинцы уже прилетели в Киев, Офис Президента отрицает, что процесс освобождения удерживаемых лиц завершился.
Об этом говорится на странице Офиса Президента в Facebook..
«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности», — сказано в нем.
Офис назвал сообщения о завершении обмена дезинформацией, направленной на игру с эмоциями общества.
«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные „источники“. Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — говорится в сообщении.
Офис Президента обещает официально сообщить, когда взаимное освобождение завершится.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что состоялся обмен пленными и украинский режиссер Олег Сенцов и другие украинские пленные летят в Украину.
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