Обмен пленными сегодня не состоится, - СБУ

Официально обмен пленными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, сообщает «Укринформ».
Пока неизвестно, когда состоится обмен пленными.
«Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Конечной даты пока нет», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, в Офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что обмен еще не завершился. Об окончании процесса сообщит сам президент.
Информацию об обмене не комментируют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, адвокат военнопленных моряков Николай Полозов и другие представители государственных органов.
Однако, в аэропорту «Киев» собрались более сотни человек, среди которых и журналисты и родственники, которые ожидают политзаключенных. Также стало известно, что в аэропорту сел военный самолет, в котором могут находиться украинские политзаключенные.
В свою очередь адвокат россиян, находящихся в Украине, Валентин Рыбин утверждает, что самолет с пленными россиянами еще не вылетел для обмена.
Отметим, что в список обмена попали Олег Сенцов, Владимир Балух, Каплюк Николай, Павел Гриб и 24 украинских военнопленных моряков.
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