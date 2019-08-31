«Северный поток-2» является неприемлемым, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Северный поток-2» является неприемлемым. Об этом он сказал на брифинге по результатам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

Зеленский отметил, что в ходе встречи с Дудой было уделено внимание вопросу энергетической безопасности.

«Здесь мы говорим с Польшей единым голосом.» Северный поток-2 «является неприемлемым и несет в себе угрозы для всей Европы. Мы одновременно выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша — США — Украина», — заявил Зеленский.

Отметим, сегодня, 31 августа, Зеленский находится с официальным визитом в Польше. В Варшаве президент Украины провел встречу с президентом Польши.