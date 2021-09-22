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Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»
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Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»

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Украина готова к консультациям по «Северному потоку — 2»

Украина приготовилась к тому, чтобы в ближайшее время провести официальные консультации касательно российского проекта «Северный поток — 2», сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского после его встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в США.

В понедельник глава государства прибыл с визитом в Штаты для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как подчеркнули в ОП, основное внимание в беседе с фон дер Ляйен было уделено вопросам энергобезопасности Европы. По мнению Зеленского, новый российский газопровод представляет вызов для этой части света.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по «Северному потоку — 2», — добавили в пресс-службе.

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Они также затронули вопрос подготовки саммита Украина-ЕС, который запланирован на следующий месяц.

«Во время встречи поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите „Крымской платформы“ на самом высоком уровне и выделение Украине транша макрофинансовой помощи. Обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС 12 октября. Подчеркнул важность стратегического диалога по энергетической безопасности», — написал Зеленский в Twitter.

Северный поток-2, Владимир Зеленский
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