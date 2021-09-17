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Зеленский создал группу по снижению угроз от «Северного потока-2»

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Зеленский создал группу по снижению угроз от «Северного потока-2»

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая будет вырабатывать предложения по нейтрализации угроз в сферах безопасности и энергетики страны от строительства магистральных газопроводов в обход Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как говорится в заявлении, Украина столкнулась с этими вызовами из-за проекта российского газопровода «Северный поток-2», который несет прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона.

Возглавил рабочую группу руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав также вошли председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, предправления «Нафтогаза» Юрий Витренко, глава Минэнерго Герман Галущенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

В конце августа Витренко заявил, что «Северный поток-2» грозит прекращением транзита газа через Украину и повышает риски полномасштабного военного вторжения России. Галущенко говорил, что в случае запуска «Северного потока-2» и снижения транзитных объемов Украине придется полностью перенаправить газотранспортную систему (ГТС) на внутренний рынок, из-за чего в европейских странах возникнет дефицит газа.

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США, как и Украина, тоже считают российский газопровод угрозой европейской энергетической безопасности. В совместном заявлении сторон, принятом по итогам Зеленского в Соединенные Штаты, говорится, что Вашингтон намерен сохранить транзитную роль Киева и обеспечить безопасность поставок в этот переходный энергетический период, а также не допустить использования «Северного потока-2» как геополитического оружия.

Северный поток-2, Владимир Зеленский
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