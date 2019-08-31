Санкции против России должны быть продлены, - Дуда

Польша выступает за продолжение политики санкций в отношении России, пока Украина не вернет свою территориальную целостность. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Дуды, введение санкций является наиболее мирным способом заставить Россию выполнять договоренности и придерживаться стандартов международного права. Он добавил, что санкции должны продолжаться пока Украина не вернет оккупированные Россией территории.

«Сегодня территория Украины оккупирована — Крым, часть Луганской и Донецкой областей. Эти территории должны вернуться под полный контроль Украины. Наша позиция в этом контексте о России однозначна — политика санкций должна быть продолжена, потому что это самый мирный способ заставить, чтобы государство придерживалось стандартов международного права. Сегодня, я подчеркиваю, эти стандарты не соблюдаются. Мы всегда будем стоять бок-о-бок с Украиной, потому что Украина должна вернуть свою территориальную целостность», — подчеркнул он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Москва продолжает нарушать минские договоренности и пока не возвращены оккупированные территории, европейские санкции против России можно только усиливать.

Добавим, в субботу, 31 августа, Владимир Зеленский совершил закрытую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой в рамках своего рабочего визита в Варшаву. Также сегодня запланирована встреча делегаций под председательством президентов.