Зеленский сказал, что вопрос со снятием моратория на эксгумацию будет решен, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что глава Украинского государства пообещал решить вопрос отмены моратория на проведение эксгумационных работ.

«Мы говорили о проблемах, которые существуют между нашими странами в контексте исторической памяти. Мы оба очень хотели бы, чтобы на этом фоне произошла нормализация межчеловеческих отношений. (...) Нужны эксгумационные работы, и я просил господина президента, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью Украины, был отменен. Господин президент заявил мне, что новое правительство на этапе формирования, и господин президент обещал мне, что этот вопрос будет реализован», — сказал Дуда на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.