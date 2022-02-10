Зеленский поговорил с президентом Польши

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой актуальные дипломатические усилия по деэскалации ситуации вокруг Украины.

«В ходе телефонного разговора с моим другом президентом Польши Анджеем Дудой обсудили актуальные дипломатические усилия по деэскалации. Положительно отметили достижение договоренности по транспортным разрешениям. Благодарен дружественной Польше за стабильную поддержку Украины на пути европейской интеграции», — написал Зеленский в своем Twitter в четверг вечером.

Напомним, ранее сегодня состоялся разговор Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.