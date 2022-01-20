В Польше началась встреча Зеленского и Дуды

В Польше, на территории резиденции «Висла», началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Как сообщает Офис президента Украины, мероприятие проходит в формате с глазу на глаз.

Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений.