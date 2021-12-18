Зеленский в понедельник встретится с президентами Польши и Литвы

В понедельник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, после чего главы государств встретятся с представителями СМИ.

Ожидаемое начало встречи с журналистами — 12:45. Место проведения: резиденция «Синегора», с. Гута, Ивано-Франковская область.

Во вторник, 21 декабря, Зеленский примет участие в конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». Начало мероприятия — в 11:00. Место проведения: резиденция «Синегора».