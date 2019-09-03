На пост премьер-министра Грузии выдвинут глава МВД Георгий Гахария

Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Сегодня утром прошел политсовет партии „Грузинская мечта“. На политсовете я как председатель партии представил кандидатуру нового премьер-министра в лице Георгия Гахарии», — заявил Иванишвили журналистам в Тбилиси во вторник, 3 сентября.

Накануне пост премьера Грузии покинул Мамука Бахтадзе, возглавлявший правительство с июня 2018 года. Он объяснил свое решение тем, что стране нужны новые лица в политике, а свои задачи на посту премьера Грузии он уже выполнил — создал «стратегические рамки развития».

Оппозиция резко негативно относится к Георгию Гахарии. Накануне оппозиционеры предупредили, что назначение Гахарии на пост премьера будет «плевком» грузинскому обществу, которое, по их словам, требует отставки Гахарии с поста главы МВД за «кровавый» разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, в результате которого пострадали сотни людей.

На брифинге 3 сентября Георгий Гахария сообщил, что на пост министра обороны Грузии он выдвинет Ираклия Гарибашвили, который возглавлял правительство в 2013-2015 годах. На пост секретаря Совета безопасности Гахария предлагает назначить министра обороны Грузии Левана Изорию, а на пост главы МВД — главу Службы госбезопасности (СГБ) Вахтанга Гомелаури.

Согласно конституции Грузии, кандидата в премьер-министры страны утверждает парламент. Затем новый премьер представляет депутатам обновленный состав правительства, которому парламент должен вынести вотум доверия. Вся эта процедура должна будет пройти в течение двух недель после отставки Мамуки Бахтадзе.