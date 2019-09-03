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Тарас Качка станет новым торговым представителем Украины

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Тарас Качка станет новым торговым представителем Украины

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подтвердил информацию о том, что Тарас Качка станет новым торговым представителем Украины. Об этом он сказал в эфире Свободы слова.

На вопрос о том, правда ли, что Качка будет торговым представителем — замминистра экономики, Милованов ответил положительно.

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Напомним, ранее на сайте государственного реестра 2 сентября появилась электронная декларация Тараса Качки, которая подается при назначении на должности в органы власти. В частности, в разделе «место будущей работы» он указал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а в разделе «должность» — заместитель министра — торговый представитель.

Отметим, еще недавно Тарас Качка был советником министра иностранных дел Украины и принимал участие в трехсторонних газовых переговорах в Брюсселе.

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В августе 2015 года был назначен уполномоченным по вопросам предпринимательства при Государственной фискальной службе Украины. В его обязанности входила выработка механизма рассмотрения жалоб внутри ГФС, а также взаимодействие с другими институтами, которые представляют интересы бизнеса: офисом бизнес-омбудсмена, Торгово-промышленной палатой Украины, Европейской бизнес ассоциацией, Американской торговой палатой, отраслевыми ассоциациями и другими институтами.

Тарас Качка, торговый представитель
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