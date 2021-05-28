Беларусь вводит режим индивидуального лицензирования украинских товаров

Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров, сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
«По оперативной информации, Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая № 292», — написал торгпред в соцсети Фейсбук в пятницу.
Он уточнил, что решение вступит в силу через 10 месяцев после публикации и рассчитано на полгода.
«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий дискриминационных действий правительства Беларуси», — отметил Качка.
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