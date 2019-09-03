АЧС поразила Черкасскую область

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Черкасской области. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, АЧС была зафиксирована в личном хозяйстве гражданина в с. Николаевка Добровеличкивского района.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

«В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», — уточнили контролеры.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом — уже более 40.